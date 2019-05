El Coro Sinfónico de La Rioja ofrece un concierto en Santo Domingo de la Calzada bajo la dirección de John Rutter

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

La actuación se desarrollará este sábado a las 21 horas, en el convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada.

John Rutter está considerado como uno de los compositores y directores de coro más populares. Durante el concierto se interpretarán, entre otras, las piezas The lord bless you and keep you, The mass of the children, Gloria y A gaelic blessing.

Este concierto se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo del Año Jubilar Calceatense, con el objetivo de difundir la vida y obra de Santo Domingo de la Calzada, así como los atractivos turísticos de la ciudad.