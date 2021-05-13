Suben a 7 los casos activos de coronavirus en Haro y a 26 en Nájera. Santo Domingo se mantiene con 2
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|AGONCILLO
|0
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|ALBELDA DE IREGUA
|0
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|ALBERITE
|0
|12/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|9
|12/05/2021
|ALFARO
|18
|12/05/2021
|ARNEDO
|47
|12/05/2021
|AUTOL
|1
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|12/05/2021
|CALAHORRA
|87
|12/05/2021
|CASALARREINA
|5
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|CENICERO
|3
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
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|ENTRENA
|1
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|EZCARAY
|0
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|FUENMAYOR
|13
|12/05/2021
|HARO
|7
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|LARDERO
|3
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|LOGROÑO
|134
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|MURILLO DE RIO LEZA
|0
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|NAJERA
|26
|12/05/2021
|NALDA
|0
|12/05/2021
|NAVARRETE
|1
|12/05/2021
|PRADEJON
|7
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|QUEL
|8
|12/05/2021
|RINCON DE SOTO
|5
|12/05/2021
|SAN ASENSIO
|4
|12/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|2
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|15