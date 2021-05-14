Se dispara el coronavirus en Haro hasta los 14 casos activos
|13/05/2021
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|0
|13/05/2021
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|QUEL
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|RINCON DE SOTO
|5
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|SAN ASENSIO
|4
|13/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|2
|13/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|18