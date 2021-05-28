Haro baja en dos el número de casos activos de coronavirus (31), Santo Domingo sube uno (7) y Nájera se mantiene (9)
|27/05/2021
|AGONCILLO
|1
|27/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|4
|27/05/2021
|ALBERITE
|4
|27/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|27/05/2021
|ALFARO
|11
|27/05/2021
|ARNEDO
|45
|27/05/2021
|AUTOL
|6
|27/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|27/05/2021
|CALAHORRA
|58
|27/05/2021
|CASALARREINA
|0
|27/05/2021
|CENICERO
|0
|27/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|27/05/2021
|ENTRENA
|0
|27/05/2021
|EZCARAY
|1
|27/05/2021
|FUENMAYOR
|6
|27/05/2021
|HARO
|31
|27/05/2021
|LARDERO
|4
|27/05/2021
|LOGROÑO
|106
|27/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|27/05/2021
|NAJERA
|9
|27/05/2021
|NALDA
|0
|27/05/2021
|NAVARRETE
|9
|27/05/2021
|PRADEJON
|14
|27/05/2021
|QUEL
|6
|27/05/2021
|RINCON DE SOTO
|2
|27/05/2021
|SAN ASENSIO
|0
|27/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|7
|27/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4