Suben a 38 los casos activos de coronavirus en Haro y a 8 en Santo Domingo, Nájera se mantiene con 9
|28/05/2021
|AGONCILLO
|1
|28/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|28/05/2021
|ALBERITE
|3
|28/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|3
|28/05/2021
|ALFARO
|9
|28/05/2021
|ARNEDO
|50
|28/05/2021
|AUTOL
|9
|28/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|28/05/2021
|CALAHORRA
|63
|28/05/2021
|CASALARREINA
|0
|28/05/2021
|CENICERO
|0
|28/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|28/05/2021
|ENTRENA
|0
|28/05/2021
|EZCARAY
|1
|28/05/2021
|FUENMAYOR
|6
|28/05/2021
|HARO
|38
|28/05/2021
|LARDERO
|5
|28/05/2021
|LOGROÑO
|110
|28/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|28/05/2021
|NAJERA
|9
|28/05/2021
|NALDA
|0
|28/05/2021
|NAVARRETE
|12
|28/05/2021
|PRADEJON
|14
|28/05/2021
|QUEL
|6
|28/05/2021
|RINCON DE SOTO
|2
|28/05/2021
|SAN ASENSIO
|0
|28/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|8
|28/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4