Haro (35) y Santo Domingo (8) mantienen los casos activos de coronavirus mientras que Nájera sube a 10
|30/05/2021
|AGONCILLO
|3
|30/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|8
|30/05/2021
|ALBERITE
|2
|30/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|3
|30/05/2021
|ALFARO
|6
|30/05/2021
|ARNEDO
|47
|30/05/2021
|AUTOL
|16
|30/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|30/05/2021
|CALAHORRA
|56
|30/05/2021
|CASALARREINA
|0
|30/05/2021
|CENICERO
|0
|30/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|30/05/2021
|ENTRENA
|0
|30/05/2021
|EZCARAY
|0
|30/05/2021
|FUENMAYOR
|2
|30/05/2021
|HARO
|35
|30/05/2021
|LARDERO
|11
|30/05/2021
|LOGROÑO
|104
|30/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|30/05/2021
|NAJERA
|10
|30/05/2021
|NALDA
|0
|30/05/2021
|NAVARRETE
|14
|30/05/2021
|PRADEJON
|10
|30/05/2021
|QUEL
|5
|30/05/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|30/05/2021
|SAN ASENSIO
|0
|30/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|8
|30/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5