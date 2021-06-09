Bajan a 15 los casos activos de coronavirus en Haro, a 11 en Nájera y a 3 en Santo Domingo
|08/06/2021
|AGONCILLO
|1
|08/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|12
|08/06/2021
|ALBERITE
|1
|08/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|08/06/2021
|ALFARO
|6
|08/06/2021
|ARNEDO
|43
|08/06/2021
|AUTOL
|22
|08/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|08/06/2021
|CALAHORRA
|41
|08/06/2021
|CASALARREINA
|1
|08/06/2021
|CENICERO
|3
|08/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|08/06/2021
|ENTRENA
|2
|08/06/2021
|EZCARAY
|3
|08/06/2021
|FUENMAYOR
|6
|08/06/2021
|HARO
|15
|08/06/2021
|LARDERO
|16
|08/06/2021
|LOGROÑO
|161
|08/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|08/06/2021
|NAJERA
|11
|08/06/2021
|NALDA
|0
|08/06/2021
|NAVARRETE
|8
|08/06/2021
|PRADEJON
|3
|08/06/2021
|QUEL
|9
|08/06/2021
|RINCON DE SOTO
|0
|08/06/2021
|SAN ASENSIO
|1
|08/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|08/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8