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Bajan a 15 los casos activos de coronavirus en Haro, a 11 en Nájera y a 3 en Santo Domingo

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Por Radio Haro
9 junio, 2021
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