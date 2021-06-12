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Haro sube en uno el número de casos activos (14), Nájera baja a 10 y Santo Domingo se mantienen en 3

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Por Radio Haro
12 junio, 2021
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