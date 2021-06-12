Haro sube en uno el número de casos activos (14), Nájera baja a 10 y Santo Domingo se mantienen en 3
|11/06/2021
|AGONCILLO
|3
|11/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|9
|11/06/2021
|ALBERITE
|1
|11/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|11/06/2021
|ALFARO
|6
|11/06/2021
|ARNEDO
|44
|11/06/2021
|AUTOL
|19
|11/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|11/06/2021
|CALAHORRA
|43
|11/06/2021
|CASALARREINA
|1
|11/06/2021
|CENICERO
|6
|11/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|11/06/2021
|ENTRENA
|4
|11/06/2021
|EZCARAY
|3
|11/06/2021
|FUENMAYOR
|5
|11/06/2021
|HARO
|14
|11/06/2021
|LARDERO
|14
|11/06/2021
|LOGROÑO
|161
|11/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|11/06/2021
|NAJERA
|10
|11/06/2021
|NALDA
|0
|11/06/2021
|NAVARRETE
|6
|11/06/2021
|PRADEJON
|4
|11/06/2021
|QUEL
|12
|11/06/2021
|RINCON DE SOTO
|0
|11/06/2021
|SAN ASENSIO
|1
|11/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|11/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8