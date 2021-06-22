Bajan a 6 los casos activos de coronavirus en Haro, se mantienen en Nájera (2) y Santo Domingo (3)
|21/06/2021
|AGONCILLO
|5
|21/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|1
|21/06/2021
|ALBERITE
|0
|21/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|21/06/2021
|ALFARO
|2
|21/06/2021
|ARNEDO
|71
|21/06/2021
|AUTOL
|8
|21/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|21/06/2021
|CALAHORRA
|19
|21/06/2021
|CASALARREINA
|1
|21/06/2021
|CENICERO
|1
|21/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|21/06/2021
|ENTRENA
|3
|21/06/2021
|EZCARAY
|0
|21/06/2021
|FUENMAYOR
|0
|21/06/2021
|HARO
|6
|21/06/2021
|LARDERO
|6
|21/06/2021
|LOGROÑO
|92
|21/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|21/06/2021
|NAJERA
|2
|21/06/2021
|NALDA
|0
|21/06/2021
|NAVARRETE
|2
|21/06/2021
|PRADEJON
|6
|21/06/2021
|QUEL
|7
|21/06/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|21/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|21/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|21/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|6