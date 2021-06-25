Bajan a 4 los casos activos de coronavirus en Haro, se mantienen en Santo Domingo (3) y Nájera (1)
|24/06/2021
|AGONCILLO
|1
|24/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|1
|24/06/2021
|ALBERITE
|0
|24/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|1
|24/06/2021
|ALFARO
|1
|24/06/2021
|ARNEDO
|76
|24/06/2021
|AUTOL
|5
|24/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|24/06/2021
|CALAHORRA
|30
|24/06/2021
|CASALARREINA
|1
|24/06/2021
|CENICERO
|1
|24/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|24/06/2021
|ENTRENA
|4
|24/06/2021
|EZCARAY
|0
|24/06/2021
|FUENMAYOR
|1
|24/06/2021
|HARO
|4
|24/06/2021
|LARDERO
|2
|24/06/2021
|LOGROÑO
|113
|24/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|24/06/2021
|NAJERA
|1
|24/06/2021
|NALDA
|0
|24/06/2021
|NAVARRETE
|2
|24/06/2021
|PRADEJON
|8
|24/06/2021
|QUEL
|7
|24/06/2021
|RINCON DE SOTO
|8
|24/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|24/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|24/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5