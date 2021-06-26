Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Haro sube 5 el número de casos activos de coronavirus y Nájera a 2. Santo Domingo se mantiene en 3

Haro sube 5 el número de casos activos de coronavirus y Nájera a 2. Santo Domingo se mantiene en 3

Por Radio Haro
26 junio, 2021
0
0
coronavirus
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
25/06/2021AGONCILLO2
25/06/2021ALBELDA DE IREGUA1
25/06/2021ALBERITE0
25/06/2021ALDEANUEVA DE EBRO2
25/06/2021ALFARO1
25/06/2021ARNEDO72
25/06/2021AUTOL5
25/06/2021BAÑOS DE RIO TOBIA1
25/06/2021CALAHORRA29
25/06/2021CASALARREINA1
25/06/2021CENICERO0
25/06/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA0
25/06/2021ENTRENA5
25/06/2021EZCARAY0
25/06/2021FUENMAYOR4
25/06/2021HARO5
25/06/2021LARDERO2
25/06/2021LOGROÑO104
25/06/2021MURILLO DE RIO LEZA0
25/06/2021NAJERA2
25/06/2021NALDA0
25/06/2021NAVARRETE0
25/06/2021PRADEJON8
25/06/2021QUEL5
25/06/2021RINCON DE SOTO8
25/06/2021SAN ASENSIO0
25/06/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA3
25/06/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA5
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Otro fallecido más por coronavirus en La ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible