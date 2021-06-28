Bajan a 4 los casos activos de coronavirus en Haro, Nájera y Santo Domingo se mantienen en uno
|27/06/2021
|AGONCILLO
|2
|27/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|2
|27/06/2021
|ALBERITE
|0
|27/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|4
|27/06/2021
|ALFARO
|0
|27/06/2021
|ARNEDO
|58
|27/06/2021
|AUTOL
|3
|27/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|27/06/2021
|CALAHORRA
|34
|27/06/2021
|CASALARREINA
|1
|27/06/2021
|CENICERO
|0
|27/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|27/06/2021
|ENTRENA
|4
|27/06/2021
|EZCARAY
|0
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|FUENMAYOR
|4
|27/06/2021
|HARO
|4
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|LARDERO
|4
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|LOGROÑO
|93
|27/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|27/06/2021
|NAJERA
|1
|27/06/2021
|NALDA
|0
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|NAVARRETE
|1
|27/06/2021
|PRADEJON
|7
|27/06/2021
|QUEL
|4
|27/06/2021
|RINCON DE SOTO
|9
|27/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|27/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|27/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3