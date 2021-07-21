Suben a 23 los casos activos de coronavirus en Nájera y a 20 en Santo Domingo, bajan a 15 en Haro
|20/07/2021
|AGONCILLO
|1
|20/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|20/07/2021
|ALBERITE
|19
|20/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|3
|20/07/2021
|ALFARO
|33
|20/07/2021
|ARNEDO
|31
|20/07/2021
|AUTOL
|3
|20/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|20/07/2021
|CALAHORRA
|86
|20/07/2021
|CASALARREINA
|4
|20/07/2021
|CENICERO
|12
|20/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|5
|20/07/2021
|ENTRENA
|2
|20/07/2021
|EZCARAY
|10
|20/07/2021
|FUENMAYOR
|6
|20/07/2021
|HARO
|15
|20/07/2021
|LARDERO
|57
|20/07/2021
|LOGROÑO
|608
|20/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|4
|20/07/2021
|NAJERA
|23
|20/07/2021
|NALDA
|1
|20/07/2021
|NAVARRETE
|12
|20/07/2021
|PRADEJON
|8
|20/07/2021
|QUEL
|7
|20/07/2021
|RINCON DE SOTO
|13
|20/07/2021
|SAN ASENSIO
|2
|20/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|20
|20/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|49