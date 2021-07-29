Los casos activos de coronavirus en Haro suben a 77, en Santo Domingo a 20 y bajan a 38 en Nájera
|28/07/2021
|AGONCILLO
|0
|28/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|16
|28/07/2021
|ALBERITE
|48
|28/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|12
|28/07/2021
|ALFARO
|31
|28/07/2021
|ARNEDO
|43
|28/07/2021
|AUTOL
|6
|28/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|8
|28/07/2021
|CALAHORRA
|97
|28/07/2021
|CASALARREINA
|0
|28/07/2021
|CENICERO
|4
|28/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|28/07/2021
|ENTRENA
|2
|28/07/2021
|EZCARAY
|11
|28/07/2021
|FUENMAYOR
|13
|28/07/2021
|HARO
|77
|28/07/2021
|LARDERO
|90
|28/07/2021
|LOGROÑO
|865
|28/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
|28/07/2021
|NAJERA
|38
|28/07/2021
|NALDA
|0
|28/07/2021
|NAVARRETE
|15
|28/07/2021
|PRADEJON
|12
|28/07/2021
|QUEL
|4
|28/07/2021
|RINCON DE SOTO
|57
|28/07/2021
|SAN ASENSIO
|3
|28/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|20
|28/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|39