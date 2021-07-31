Haro suma dos casos activos más de coronavirus (79), Nájera sube a 40 y Santo Domingo a 24
|AGONCILLO
|0
|ALBELDA DE IREGUA
|18
|ALBERITE
|51
|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
|ALFARO
|31
|ARNEDO
|48
|AUTOL
|6
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|8
|CALAHORRA
|97
|CASALARREINA
|0
|CENICERO
|5
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|ENTRENA
|2
|EZCARAY
|11
|FUENMAYOR
|16
|HARO
|79
|LARDERO
|95
|LOGROÑO
|904
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
|NAJERA
|40
|NALDA
|0
|NAVARRETE
|15
|PRADEJON
|13
|QUEL
|6
|RINCON DE SOTO
|58
|SAN ASENSIO
|3
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|24
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|45