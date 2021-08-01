No paran de subir los casos activos de coronavirus en Haro (90), bajan a 36 en Nájera y se mantienen en Santo Domingo (24)
|31/07/2021
|AGONCILLO
|1
|31/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|19
|31/07/2021
|ALBERITE
|57
|31/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|14
|31/07/2021
|ALFARO
|43
|31/07/2021
|ARNEDO
|50
|31/07/2021
|AUTOL
|6
|31/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|10
|31/07/2021
|CALAHORRA
|86
|31/07/2021
|CASALARREINA
|2
|31/07/2021
|CENICERO
|6
|31/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|31/07/2021
|ENTRENA
|2
|31/07/2021
|EZCARAY
|12
|31/07/2021
|FUENMAYOR
|26
|31/07/2021
|HARO
|90
|31/07/2021
|LARDERO
|87
|31/07/2021
|LOGROÑO
|957
|31/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|8
|31/07/2021
|NAJERA
|36
|31/07/2021
|NALDA
|1
|31/07/2021
|NAVARRETE
|21
|31/07/2021
|PRADEJON
|11
|31/07/2021
|QUEL
|6
|31/07/2021
|RINCON DE SOTO
|62
|31/07/2021
|SAN ASENSIO
|3
|31/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|24
|31/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|40