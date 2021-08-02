Bajan a 71 el número de casos activos de coronavirus en Haro, en Nájera a 32 y se mantienen en 24 en Santo Domingo
|01/08/2021
|AGONCILLO
|1
|01/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|19
|01/08/2021
|ALBERITE
|54
|01/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
|01/08/2021
|ALFARO
|44
|01/08/2021
|ARNEDO
|53
|01/08/2021
|AUTOL
|7
|01/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|9
|01/08/2021
|CALAHORRA
|77
|01/08/2021
|CASALARREINA
|2
|01/08/2021
|CENICERO
|6
|01/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|3
|01/08/2021
|ENTRENA
|2
|01/08/2021
|EZCARAY
|12
|01/08/2021
|FUENMAYOR
|22
|01/08/2021
|HARO
|71
|01/08/2021
|LARDERO
|84
|01/08/2021
|LOGROÑO
|902
|01/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
|01/08/2021
|NAJERA
|32
|01/08/2021
|NALDA
|1
|01/08/2021
|NAVARRETE
|20
|01/08/2021
|PRADEJON
|11
|01/08/2021
|QUEL
|6
|01/08/2021
|RINCON DE SOTO
|51
|01/08/2021
|SAN ASENSIO
|2
|01/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|24
|01/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|39