Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera (26) y Santo Domingo (23), se mantienen en Haro (71)
|02/08/2021
|AGONCILLO
|1
|02/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|20
|02/08/2021
|ALBERITE
|50
|02/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|12
|02/08/2021
|ALFARO
|38
|02/08/2021
|ARNEDO
|48
|02/08/2021
|AUTOL
|6
|02/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|7
|02/08/2021
|CALAHORRA
|62
|02/08/2021
|CASALARREINA
|2
|02/08/2021
|CENICERO
|5
|02/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|02/08/2021
|ENTRENA
|2
|02/08/2021
|EZCARAY
|12
|02/08/2021
|FUENMAYOR
|24
|02/08/2021
|HARO
|71
|02/08/2021
|LARDERO
|81
|02/08/2021
|LOGROÑO
|835
|02/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|5
|02/08/2021
|NAJERA
|26
|02/08/2021
|NALDA
|1
|02/08/2021
|NAVARRETE
|18
|02/08/2021
|PRADEJON
|11
|02/08/2021
|QUEL
|7
|02/08/2021
|RINCON DE SOTO
|55
|02/08/2021
|SAN ASENSIO
|2
|02/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|23
|02/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|40