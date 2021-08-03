Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera (26) y Santo Domingo (23), se mantienen en Haro (71)

Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera (26) y Santo Domingo (23), se mantienen en Haro (71)

Por Radio Haro
3 agosto, 2021
6
0
coronavirus
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
02/08/2021AGONCILLO1
02/08/2021ALBELDA DE IREGUA20
02/08/2021ALBERITE50
02/08/2021ALDEANUEVA DE EBRO12
02/08/2021ALFARO38
02/08/2021ARNEDO48
02/08/2021AUTOL6
02/08/2021BAÑOS DE RIO TOBIA7
02/08/2021CALAHORRA62
02/08/2021CASALARREINA2
02/08/2021CENICERO5
02/08/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA2
02/08/2021ENTRENA2
02/08/2021EZCARAY12
02/08/2021FUENMAYOR24
02/08/2021HARO71
02/08/2021LARDERO81
02/08/2021LOGROÑO835
02/08/2021MURILLO DE RIO LEZA5
02/08/2021NAJERA26
02/08/2021NALDA1
02/08/2021NAVARRETE18
02/08/2021PRADEJON11
02/08/2021QUEL7
02/08/2021RINCON DE SOTO55
02/08/2021SAN ASENSIO2
02/08/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA23
02/08/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA40
Compartir:
Etiquetascoronavius
Noticia anterior

El comercio de Santo Domingo celebra este ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible