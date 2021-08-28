Ezcaray sube un día más el número de casos activos (21), Haro los baja (17) y Nájera (14) y Santo Domingo (15) se mantienen
|27/08/2021
|AGONCILLO
|1
|27/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|13
|27/08/2021
|ALBERITE
|3
|27/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|18
|27/08/2021
|ALFARO
|90
|27/08/2021
|ARNEDO
|42
|27/08/2021
|AUTOL
|2
|27/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|27/08/2021
|CALAHORRA
|81
|27/08/2021
|CASALARREINA
|0
|27/08/2021
|CENICERO
|0
|27/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|10
|27/08/2021
|ENTRENA
|6
|27/08/2021
|EZCARAY
|21
|27/08/2021
|FUENMAYOR
|11
|27/08/2021
|HARO
|17
|27/08/2021
|LARDERO
|15
|27/08/2021
|LOGROÑO
|247
|27/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|27/08/2021
|NAJERA
|14
|27/08/2021
|NALDA
|0
|27/08/2021
|NAVARRETE
|19
|27/08/2021
|PRADEJON
|1
|27/08/2021
|QUEL
|1
|27/08/2021
|RINCON DE SOTO
|23
|27/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|27/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|15
|27/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|10