Sigue bajando el número de casos activos de coronavirus en Haro (7), Santo Domingo (10) y Nájera (3) se mantienen
|11/09/2021
|AGONCILLO
|0
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|ALBELDA DE IREGUA
|0
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|ALBERITE
|0
|11/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|5
|11/09/2021
|ALFARO
|30
|11/09/2021
|ARNEDO
|16
|11/09/2021
|AUTOL
|6
|11/09/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|11/09/2021
|CALAHORRA
|28
|11/09/2021
|CASALARREINA
|2
|11/09/2021
|CENICERO
|4
|11/09/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|11/09/2021
|ENTRENA
|0
|11/09/2021
|EZCARAY
|3
|11/09/2021
|FUENMAYOR
|3
|11/09/2021
|HARO
|7
|11/09/2021
|LARDERO
|7
|11/09/2021
|LOGROÑO
|103
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|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|11/09/2021
|NAJERA
|3
|11/09/2021
|NALDA
|0
|11/09/2021
|NAVARRETE
|4
|11/09/2021
|PRADEJON
|3
|11/09/2021
|QUEL
|0
|11/09/2021
|RINCON DE SOTO
|6
|11/09/2021
|SAN ASENSIO
|0
|11/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|10
|11/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|1
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