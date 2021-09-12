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Sigue bajando el número de casos activos de coronavirus en Haro (7), Santo Domingo (10) y Nájera (3) se mantienen

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Por Radio Haro
12 septiembre, 2021
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