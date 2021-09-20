Haro sube a 4 el número de casos activos de coronavirus y Nájera a 3, Santo Domingo se mantiene en 3
|19/09/2021
|AGONCILLO
|0
|19/09/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|19/09/2021
|ALBERITE
|0
|19/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|3
|19/09/2021
|ALFARO
|15
|19/09/2021
|ARNEDO
|14
|19/09/2021
|AUTOL
|2
|19/09/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|19/09/2021
|CALAHORRA
|33
|19/09/2021
|CASALARREINA
|0
|19/09/2021
|CENICERO
|0
|19/09/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|19/09/2021
|ENTRENA
|0
|19/09/2021
|EZCARAY
|4
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|FUENMAYOR
|2
|19/09/2021
|HARO
|4
|19/09/2021
|LARDERO
|4
|19/09/2021
|LOGROÑO
|38
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|MURILLO DE RIO LEZA
|0
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|NAJERA
|3
|19/09/2021
|NALDA
|1
|19/09/2021
|NAVARRETE
|2
|19/09/2021
|PRADEJON
|2
|19/09/2021
|QUEL
|0
|19/09/2021
|RINCON DE SOTO
|3
|19/09/2021
|SAN ASENSIO
|6
|19/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|19/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|2