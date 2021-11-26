Haro suma dos casos más de coronavirus y llega a 19, Santo Domingo con 3 y Nájera con 4 se mantienen
|25/11/2021
|AGONCILLO
|1
|25/11/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|4
|25/11/2021
|ALBERITE
|2
|25/11/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|8
|25/11/2021
|ALFARO
|12
|25/11/2021
|ARNEDO
|7
|25/11/2021
|AUTOL
|0
|25/11/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|17
|25/11/2021
|CALAHORRA
|19
|25/11/2021
|CASALARREINA
|2
|25/11/2021
|CENICERO
|0
|25/11/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|25/11/2021
|ENTRENA
|0
|25/11/2021
|EZCARAY
|2
|25/11/2021
|FUENMAYOR
|0
|25/11/2021
|HARO
|19
|25/11/2021
|LARDERO
|15
|25/11/2021
|LOGROÑO
|217
|25/11/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|25/11/2021
|NAJERA
|4
|25/11/2021
|NALDA
|0
|25/11/2021
|NAVARRETE
|8
|25/11/2021
|PRADEJON
|12
|25/11/2021
|QUEL
|0
|25/11/2021
|RINCON DE SOTO
|14
|25/11/2021
|SAN ASENSIO
|2
|25/11/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|25/11/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|9