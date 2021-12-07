Nájera sube a 31 casos activos de coronavirus, Haro (22) y Santo Domingo (6) se mantienen
|06/12/2021
|AGONCILLO
|5
|06/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|20
|06/12/2021
|ALBERITE
|6
|06/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|06/12/2021
|ALFARO
|5
|06/12/2021
|ARNEDO
|78
|06/12/2021
|AUTOL
|0
|06/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|06/12/2021
|CALAHORRA
|32
|06/12/2021
|CASALARREINA
|1
|06/12/2021
|CENICERO
|0
|06/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|06/12/2021
|ENTRENA
|2
|06/12/2021
|EZCARAY
|0
|06/12/2021
|FUENMAYOR
|6
|06/12/2021
|HARO
|22
|06/12/2021
|LARDERO
|19
|06/12/2021
|LOGROÑO
|366
|06/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|9
|06/12/2021
|NAJERA
|31
|06/12/2021
|NALDA
|2
|06/12/2021
|NAVARRETE
|9
|06/12/2021
|PRADEJON
|2
|06/12/2021
|QUEL
|2
|06/12/2021
|RINCON DE SOTO
|5
|06/12/2021
|SAN ASENSIO
|0
|06/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|6
|06/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|12