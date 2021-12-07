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Nájera sube a 31 casos activos de coronavirus, Haro (22) y Santo Domingo (6) se mantienen

Nájera sube a 31 casos activos de coronavirus, Haro (22) y Santo Domingo (6) se mantienen

Por Radio Haro
7 diciembre, 2021
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Centro de Salud de Nájera
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