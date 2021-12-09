Nájera sube a 41 el número de casos activos de coronavirus, Haro con 17 y Santo Domingo con 6 se mantienen
|08/12/2021
|AGONCILLO
|1
|08/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|20
|08/12/2021
|ALBERITE
|9
|08/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|08/12/2021
|ALFARO
|5
|08/12/2021
|ARNEDO
|86
|08/12/2021
|AUTOL
|0
|08/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|5
|08/12/2021
|CALAHORRA
|33
|08/12/2021
|CASALARREINA
|2
|08/12/2021
|CENICERO
|0
|08/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|08/12/2021
|ENTRENA
|4
|08/12/2021
|EZCARAY
|0
|08/12/2021
|FUENMAYOR
|6
|08/12/2021
|HARO
|17
|08/12/2021
|LARDERO
|27
|08/12/2021
|LOGROÑO
|371
|08/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|7
|08/12/2021
|NAJERA
|41
|08/12/2021
|NALDA
|3
|08/12/2021
|NAVARRETE
|8
|08/12/2021
|PRADEJON
|1
|08/12/2021
|QUEL
|2
|08/12/2021
|RINCON DE SOTO
|5
|08/12/2021
|SAN ASENSIO
|0
|08/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|6
|08/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8