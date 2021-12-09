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Nájera sube a 41 el número de casos activos de coronavirus, Haro con 17 y Santo Domingo con 6 se mantienen

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Por Radio Haro
9 diciembre, 2021
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