Haro baja a 80 el número de casos activos de coronavirus (uno menos), Nájera a 118 (tres menos) y Santo Domingo sube a 64 (tres más)
|25/12/2021
|AGONCILLO
|11
|25/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|45
|25/12/2021
|ALBERITE
|46
|25/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
|25/12/2021
|ALFARO
|43
|25/12/2021
|ARNEDO
|171
|25/12/2021
|AUTOL
|20
|25/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|21
|25/12/2021
|CALAHORRA
|152
|25/12/2021
|CASALARREINA
|14
|25/12/2021
|CENICERO
|20
|25/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|3
|25/12/2021
|ENTRENA
|31
|25/12/2021
|EZCARAY
|18
|25/12/2021
|FUENMAYOR
|33
|25/12/2021
|HARO
|80
|25/12/2021
|LARDERO
|142
|25/12/2021
|LOGROÑO
|2530
|25/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|33
|25/12/2021
|NAJERA
|118
|25/12/2021
|NALDA
|5
|25/12/2021
|NAVARRETE
|55
|25/12/2021
|PRADEJON
|11
|25/12/2021
|QUEL
|2
|25/12/2021
|RINCON DE SOTO
|16
|25/12/2021
|SAN ASENSIO
|8
|25/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|64
|25/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|138