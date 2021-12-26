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Haro baja a 80 el número de casos activos de coronavirus (uno menos), Nájera a 118 (tres menos) y Santo Domingo sube a 64 (tres más)

Haro baja a 80 el número de casos activos de coronavirus (uno menos), Nájera a 118 (tres menos) y Santo Domingo sube a 64 (tres más)

Por Radio Haro
26 diciembre, 2021
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