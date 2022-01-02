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Bajan levemente los casos activos en Haro a 141, a 144 en Nájera y a 108 en Santo Domingo

Bajan levemente los casos activos en Haro a 141, a 144 en Nájera y a 108 en Santo Domingo

Por Radio Haro
2 enero, 2022
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01/01/2022AGONCILLO19
01/01/2022ALBELDA DE IREGUA73
01/01/2022ALBERITE74
01/01/2022ALDEANUEVA DE EBRO19
01/01/2022ALFARO92
01/01/2022ARNEDO192
01/01/2022AUTOL29
01/01/2022BAÑOS DE RIO TOBIA24
01/01/2022CALAHORRA296
01/01/2022CASALARREINA22
01/01/2022CENICERO13
01/01/2022CERVERA DEL RIO ALHAMA25
01/01/2022ENTRENA36
01/01/2022EZCARAY55
01/01/2022FUENMAYOR43
01/01/2022HARO141
01/01/2022LARDERO218
01/01/2022LOGROÑO3219
01/01/2022MURILLO DE RIO LEZA40
01/01/2022NAJERA144
01/01/2022NALDA9
01/01/2022NAVARRETE65
01/01/2022PRADEJON18
01/01/2022QUEL19
01/01/2022RINCON DE SOTO26
01/01/2022SAN ASENSIO32
01/01/2022SANTO DOMINGO DE LA CALZADA108
01/01/2022VILLAMEDIANA DE IREGUA201
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