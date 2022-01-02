Bajan levemente los casos activos en Haro a 141, a 144 en Nájera y a 108 en Santo Domingo
|FECHA DATO
|LOCALIDAD
|CASOS ACTIVOS
|01/01/2022
|AGONCILLO
|19
|01/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|73
|01/01/2022
|ALBERITE
|74
|01/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|19
|01/01/2022
|ALFARO
|92
|01/01/2022
|ARNEDO
|192
|01/01/2022
|AUTOL
|29
|01/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|24
|01/01/2022
|CALAHORRA
|296
|01/01/2022
|CASALARREINA
|22
|01/01/2022
|CENICERO
|13
|01/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|25
|01/01/2022
|ENTRENA
|36
|01/01/2022
|EZCARAY
|55
|01/01/2022
|FUENMAYOR
|43
|01/01/2022
|HARO
|141
|01/01/2022
|LARDERO
|218
|01/01/2022
|LOGROÑO
|3219
|01/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|40
|01/01/2022
|NAJERA
|144
|01/01/2022
|NALDA
|9
|01/01/2022
|NAVARRETE
|65
|01/01/2022
|PRADEJON
|18
|01/01/2022
|QUEL
|19
|01/01/2022
|RINCON DE SOTO
|26
|01/01/2022
|SAN ASENSIO
|32
|01/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|108
|01/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|201