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Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 142 (uno más), bajan en Nájera a 140 (cuatro menos) y en Santo Domingo a 99 (nueve menos)

Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 142 (uno más), bajan en Nájera a 140 (cuatro menos) y en Santo Domingo a 99 (nueve menos)

Por Radio Haro
3 enero, 2022
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