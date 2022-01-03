Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 142 (uno más), bajan en Nájera a 140 (cuatro menos) y en Santo Domingo a 99 (nueve menos)
|02/01/2022
|AGONCILLO
|17
|02/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|79
|02/01/2022
|ALBERITE
|69
|02/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
|02/01/2022
|ALFARO
|86
|02/01/2022
|ARNEDO
|175
|02/01/2022
|AUTOL
|30
|02/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|25
|02/01/2022
|CALAHORRA
|279
|02/01/2022
|CASALARREINA
|20
|02/01/2022
|CENICERO
|13
|02/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|25
|02/01/2022
|ENTRENA
|32
|02/01/2022
|EZCARAY
|51
|02/01/2022
|FUENMAYOR
|44
|02/01/2022
|HARO
|142
|02/01/2022
|LARDERO
|225
|02/01/2022
|LOGROÑO
|3110
|02/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|38
|02/01/2022
|NAJERA
|140
|02/01/2022
|NALDA
|10
|02/01/2022
|NAVARRETE
|62
|02/01/2022
|PRADEJON
|19
|02/01/2022
|QUEL
|19
|02/01/2022
|RINCON DE SOTO
|26
|02/01/2022
|SAN ASENSIO
|33
|02/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|99
|02/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|204