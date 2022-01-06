Sube el coronavirus en Haro a 157 casos activos, igual que en Nájera y Santo Domingo alcanza los 95
|05/01/2022
|AGONCILLO
|17
|05/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|90
|05/01/2022
|ALBERITE
|69
|05/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|27
|05/01/2022
|ALFARO
|113
|05/01/2022
|ARNEDO
|187
|05/01/2022
|AUTOL
|43
|05/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|26
|05/01/2022
|CALAHORRA
|351
|05/01/2022
|CASALARREINA
|16
|05/01/2022
|CENICERO
|54
|05/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|41
|05/01/2022
|ENTRENA
|21
|05/01/2022
|EZCARAY
|52
|05/01/2022
|FUENMAYOR
|40
|05/01/2022
|HARO
|157
|05/01/2022
|LARDERO
|228
|05/01/2022
|LOGROÑO
|3136
|05/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|35
|05/01/2022
|NAJERA
|157
|05/01/2022
|NALDA
|9
|05/01/2022
|NAVARRETE
|61
|05/01/2022
|PRADEJON
|18
|05/01/2022
|QUEL
|20
|05/01/2022
|RINCON DE SOTO
|39
|05/01/2022
|SAN ASENSIO
|32
|05/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|95
|05/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|225