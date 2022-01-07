Haro suma tres casos activos de coronavirus y llega a 160. Descienden Nájera con 149 y Santo Domingo con 93
|06/01/2022
|AGONCILLO
|18
|06/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|84
|06/01/2022
|ALBERITE
|65
|06/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|29
|06/01/2022
|ALFARO
|124
|06/01/2022
|ARNEDO
|187
|06/01/2022
|AUTOL
|42
|06/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|27
|06/01/2022
|CALAHORRA
|358
|06/01/2022
|CASALARREINA
|16
|06/01/2022
|CENICERO
|56
|06/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|42
|06/01/2022
|ENTRENA
|19
|06/01/2022
|EZCARAY
|49
|06/01/2022
|FUENMAYOR
|32
|06/01/2022
|HARO
|160
|06/01/2022
|LARDERO
|215
|06/01/2022
|LOGROÑO
|2978
|06/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|33
|06/01/2022
|NAJERA
|149
|06/01/2022
|NALDA
|6
|06/01/2022
|NAVARRETE
|60
|06/01/2022
|PRADEJON
|18
|06/01/2022
|QUEL
|19
|06/01/2022
|RINCON DE SOTO
|43
|06/01/2022
|SAN ASENSIO
|32
|06/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|93
|06/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|214