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Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 128, en Nájera a 118 y en Santo Domingo de la Calzada a 72

Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 128, en Nájera a 118 y en Santo Domingo de la Calzada a 72

Por Radio Haro
10 enero, 2022
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