Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 128, en Nájera a 118 y en Santo Domingo de la Calzada a 72
|09/01/2022
|AGONCILLO
|10
|09/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|70
|09/01/2022
|ALBERITE
|36
|09/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|24
|09/01/2022
|ALFARO
|118
|09/01/2022
|ARNEDO
|141
|09/01/2022
|AUTOL
|46
|09/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|28
|09/01/2022
|CALAHORRA
|297
|09/01/2022
|CASALARREINA
|11
|09/01/2022
|CENICERO
|56
|09/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|38
|09/01/2022
|ENTRENA
|15
|09/01/2022
|EZCARAY
|30
|09/01/2022
|FUENMAYOR
|20
|09/01/2022
|HARO
|128
|09/01/2022
|LARDERO
|167
|09/01/2022
|LOGROÑO
|2058
|09/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|21
|09/01/2022
|NAJERA
|118
|09/01/2022
|NALDA
|2
|09/01/2022
|NAVARRETE
|46
|09/01/2022
|PRADEJON
|19
|09/01/2022
|QUEL
|13
|09/01/2022
|RINCON DE SOTO
|51
|09/01/2022
|SAN ASENSIO
|13
|09/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|72
|09/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|162