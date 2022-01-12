Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 116 (cinco más) y en Santo Domingo a 66 (once más), bajan en Nájera a 101 (doce menos)
|11/01/2022
|AGONCILLO
|9
|11/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|53
|11/01/2022
|ALBERITE
|41
|11/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|24
|11/01/2022
|ALFARO
|109
|11/01/2022
|ARNEDO
|135
|11/01/2022
|AUTOL
|47
|11/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|24
|11/01/2022
|CALAHORRA
|284
|11/01/2022
|CASALARREINA
|3
|11/01/2022
|CENICERO
|63
|11/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|22
|11/01/2022
|ENTRENA
|11
|11/01/2022
|EZCARAY
|26
|11/01/2022
|FUENMAYOR
|18
|11/01/2022
|HARO
|116
|11/01/2022
|LARDERO
|115
|11/01/2022
|LOGROÑO
|1734
|11/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|22
|11/01/2022
|NAJERA
|101
|11/01/2022
|NALDA
|2
|11/01/2022
|NAVARRETE
|48
|11/01/2022
|PRADEJON
|21
|11/01/2022
|QUEL
|13
|11/01/2022
|RINCON DE SOTO
|43
|11/01/2022
|SAN ASENSIO
|10
|11/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|66
|11/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|127