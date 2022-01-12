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Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 116 (cinco más) y en Santo Domingo a 66 (once más), bajan en Nájera a 101 (doce menos)

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Por Radio Haro
12 enero, 2022
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