Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 121 (diez más), en Nájera a 105 (tres más) y en Santo Domingo a 86 (tres más)
|13/01/2022
|AGONCILLO
|12
|13/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|50
|13/01/2022
|ALBERITE
|42
|13/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|37
|13/01/2022
|ALFARO
|133
|13/01/2022
|ARNEDO
|151
|13/01/2022
|AUTOL
|49
|13/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|28
|13/01/2022
|CALAHORRA
|310
|13/01/2022
|CASALARREINA
|5
|13/01/2022
|CENICERO
|63
|13/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|21
|13/01/2022
|ENTRENA
|17
|13/01/2022
|EZCARAY
|26
|13/01/2022
|FUENMAYOR
|21
|13/01/2022
|HARO
|121
|13/01/2022
|LARDERO
|117
|13/01/2022
|LOGROÑO
|1763
|13/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|24
|13/01/2022
|NAJERA
|105
|13/01/2022
|NALDA
|5
|13/01/2022
|NAVARRETE
|52
|13/01/2022
|PRADEJON
|29
|13/01/2022
|QUEL
|13
|13/01/2022
|RINCON DE SOTO
|47
|13/01/2022
|SAN ASENSIO
|9
|13/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|86
|13/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|132