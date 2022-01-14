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Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 121 (diez más), en Nájera a 105 (tres más) y en Santo Domingo a 86 (tres más)

Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 121 (diez más), en Nájera a 105 (tres más) y en Santo Domingo a 86 (tres más)

Por Radio Haro
14 enero, 2022
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