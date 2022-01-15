Los casos activos de coronavirus suben en Haro a 124 (tres más), descienden en Santo Domingo (79) y Nájera (92)
|14/01/2022
|AGONCILLO
|11
|14/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|46
|14/01/2022
|ALBERITE
|42
|14/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|45
|14/01/2022
|ALFARO
|132
|14/01/2022
|ARNEDO
|148
|14/01/2022
|AUTOL
|52
|14/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|27
|14/01/2022
|CALAHORRA
|307
|14/01/2022
|CASALARREINA
|5
|14/01/2022
|CENICERO
|59
|14/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|17
|14/01/2022
|ENTRENA
|19
|14/01/2022
|EZCARAY
|24
|14/01/2022
|FUENMAYOR
|24
|14/01/2022
|HARO
|124
|14/01/2022
|LARDERO
|111
|14/01/2022
|LOGROÑO
|1686
|14/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|23
|14/01/2022
|NAJERA
|92
|14/01/2022
|NALDA
|5
|14/01/2022
|NAVARRETE
|47
|14/01/2022
|PRADEJON
|30
|14/01/2022
|QUEL
|17
|14/01/2022
|RINCON DE SOTO
|45
|14/01/2022
|SAN ASENSIO
|7
|14/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|79
|14/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|125