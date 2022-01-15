Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Los casos activos de coronavirus suben en Haro a 124 (tres más), descienden en Santo Domingo (79) y Nájera (92)

Los casos activos de coronavirus suben en Haro a 124 (tres más), descienden en Santo Domingo (79) y Nájera (92)

Por Radio Haro
15 enero, 2022
1
0
coronavirus
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
14/01/2022AGONCILLO11
14/01/2022ALBELDA DE IREGUA46
14/01/2022ALBERITE42
14/01/2022ALDEANUEVA DE EBRO45
14/01/2022ALFARO132
14/01/2022ARNEDO148
14/01/2022AUTOL52
14/01/2022BAÑOS DE RIO TOBIA27
14/01/2022CALAHORRA307
14/01/2022CASALARREINA5
14/01/2022CENICERO59
14/01/2022CERVERA DEL RIO ALHAMA17
14/01/2022ENTRENA19
14/01/2022EZCARAY24
14/01/2022FUENMAYOR24
14/01/2022HARO124
14/01/2022LARDERO111
14/01/2022LOGROÑO1686
14/01/2022MURILLO DE RIO LEZA23
14/01/2022NAJERA92
14/01/2022NALDA5
14/01/2022NAVARRETE47
14/01/2022PRADEJON30
14/01/2022QUEL17
14/01/2022RINCON DE SOTO45
14/01/2022SAN ASENSIO7
14/01/2022SANTO DOMINGO DE LA CALZADA79
14/01/2022VILLAMEDIANA DE IREGUA125
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Suben los casos activos de coronavirus en ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible