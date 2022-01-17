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Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 94, en Santo Domingo a 63 y en Nájera a 77

Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 94, en Santo Domingo a 63 y en Nájera a 77

Por Radio Haro
17 enero, 2022
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