Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 94, en Santo Domingo a 63 y en Nájera a 77
|16/01/2022
|AGONCILLO
|10
|16/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|36
|16/01/2022
|ALBERITE
|38
|16/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|34
|16/01/2022
|ALFARO
|103
|16/01/2022
|ARNEDO
|109
|16/01/2022
|AUTOL
|36
|16/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|23
|16/01/2022
|CALAHORRA
|242
|16/01/2022
|CASALARREINA
|4
|16/01/2022
|CENICERO
|54
|16/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|9
|16/01/2022
|ENTRENA
|16
|16/01/2022
|EZCARAY
|18
|16/01/2022
|FUENMAYOR
|23
|16/01/2022
|HARO
|94
|16/01/2022
|LARDERO
|88
|16/01/2022
|LOGROÑO
|1351
|16/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|20
|16/01/2022
|NAJERA
|77
|16/01/2022
|NALDA
|5
|16/01/2022
|NAVARRETE
|34
|16/01/2022
|PRADEJON
|33
|16/01/2022
|QUEL
|14
|16/01/2022
|RINCON DE SOTO
|36
|16/01/2022
|SAN ASENSIO
|7
|16/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|63
|16/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|94