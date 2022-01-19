Suben a 97 los casos activos de coronavirus en Haro (seis más), bajan a 76 en Nájera (catorce menos) y a 66 en Santo Domingo (dos menos)
|18/01/2022
|AGONCILLO
|7
|18/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|22
|18/01/2022
|ALBERITE
|32
|18/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|31
|18/01/2022
|ALFARO
|107
|18/01/2022
|ARNEDO
|99
|18/01/2022
|AUTOL
|36
|18/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|16
|18/01/2022
|CALAHORRA
|257
|18/01/2022
|CASALARREINA
|7
|18/01/2022
|CENICERO
|51
|18/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|8
|18/01/2022
|ENTRENA
|16
|18/01/2022
|EZCARAY
|19
|18/01/2022
|FUENMAYOR
|20
|18/01/2022
|HARO
|97
|18/01/2022
|LARDERO
|88
|18/01/2022
|LOGROÑO
|1263
|18/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|22
|18/01/2022
|NAJERA
|76
|18/01/2022
|NALDA
|7
|18/01/2022
|NAVARRETE
|30
|18/01/2022
|PRADEJON
|38
|18/01/2022
|QUEL
|14
|18/01/2022
|RINCON DE SOTO
|40
|18/01/2022
|SAN ASENSIO
|6
|18/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|66
|18/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|84