Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Suben a 97 los casos activos de coronavirus en Haro (seis más), bajan a 76 en Nájera (catorce menos) y a 66 en Santo Domingo (dos menos)

Suben a 97 los casos activos de coronavirus en Haro (seis más), bajan a 76 en Nájera (catorce menos) y a 66 en Santo Domingo (dos menos)

Por Radio Haro
19 enero, 2022
1
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
18/01/2022AGONCILLO7
18/01/2022ALBELDA DE IREGUA22
18/01/2022ALBERITE32
18/01/2022ALDEANUEVA DE EBRO31
18/01/2022ALFARO107
18/01/2022ARNEDO99
18/01/2022AUTOL36
18/01/2022BAÑOS DE RIO TOBIA16
18/01/2022CALAHORRA257
18/01/2022CASALARREINA7
18/01/2022CENICERO51
18/01/2022CERVERA DEL RIO ALHAMA8
18/01/2022ENTRENA16
18/01/2022EZCARAY19
18/01/2022FUENMAYOR20
18/01/2022HARO97
18/01/2022LARDERO88
18/01/2022LOGROÑO1263
18/01/2022MURILLO DE RIO LEZA22
18/01/2022NAJERA76
18/01/2022NALDA7
18/01/2022NAVARRETE30
18/01/2022PRADEJON38
18/01/2022QUEL14
18/01/2022RINCON DE SOTO40
18/01/2022SAN ASENSIO6
18/01/2022SANTO DOMINGO DE LA CALZADA66
18/01/2022VILLAMEDIANA DE IREGUA84
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Vivanco materializa la «vendimia de invierno»


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible