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Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 114, en Nájera a 84 y se mantienen en Santo Domingo en 77

Por Radio Haro
21 enero, 2022
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