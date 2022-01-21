Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 114, en Nájera a 84 y se mantienen en Santo Domingo en 77
|20/01/2022
|AGONCILLO
|5
|20/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|23
|20/01/2022
|ALBERITE
|30
|20/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|32
|20/01/2022
|ALFARO
|117
|20/01/2022
|ARNEDO
|102
|20/01/2022
|AUTOL
|27
|20/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|16
|20/01/2022
|CALAHORRA
|280
|20/01/2022
|CASALARREINA
|11
|20/01/2022
|CENICERO
|51
|20/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|8
|20/01/2022
|ENTRENA
|17
|20/01/2022
|EZCARAY
|33
|20/01/2022
|FUENMAYOR
|18
|20/01/2022
|HARO
|114
|20/01/2022
|LARDERO
|77
|20/01/2022
|LOGROÑO
|1226
|20/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|18
|20/01/2022
|NAJERA
|84
|20/01/2022
|NALDA
|9
|20/01/2022
|NAVARRETE
|24
|20/01/2022
|PRADEJON
|37
|20/01/2022
|QUEL
|17
|20/01/2022
|RINCON DE SOTO
|39
|20/01/2022
|SAN ASENSIO
|7
|20/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|77
|20/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|79