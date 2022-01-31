Haro baja hasta los 51 casos activos de coronavirus, Santo Domingo a 31 y Najera sube a 51
|30/01/2022
|AGONCILLO
|4
|30/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|22
|30/01/2022
|ALBERITE
|18
|30/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|16
|30/01/2022
|ALFARO
|77
|30/01/2022
|ARNEDO
|53
|30/01/2022
|AUTOL
|18
|30/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|30/01/2022
|CALAHORRA
|199
|30/01/2022
|CASALARREINA
|7
|30/01/2022
|CENICERO
|6
|30/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|6
|30/01/2022
|ENTRENA
|1
|30/01/2022
|EZCARAY
|14
|30/01/2022
|FUENMAYOR
|17
|30/01/2022
|HARO
|51
|30/01/2022
|LARDERO
|56
|30/01/2022
|LOGROÑO
|750
|30/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|4
|30/01/2022
|NAJERA
|51
|30/01/2022
|NALDA
|7
|30/01/2022
|NAVARRETE
|16
|30/01/2022
|PRADEJON
|20
|30/01/2022
|QUEL
|14
|30/01/2022
|RINCON DE SOTO
|23
|30/01/2022
|SAN ASENSIO
|3
|30/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|31
|30/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|45