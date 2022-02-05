Haro mantiene en 62 el número de casos activos de coronavirus, Nájera sube a 63 y Santo Domingo a 55
|03/02/2022
|AGONCILLO
|6
|03/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|18
|03/02/2022
|ALBERITE
|26
|03/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|13
|03/02/2022
|ALFARO
|99
|03/02/2022
|ARNEDO
|89
|03/02/2022
|AUTOL
|37
|03/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|16
|03/02/2022
|CALAHORRA
|255
|03/02/2022
|CASALARREINA
|3
|03/02/2022
|CENICERO
|9
|03/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|5
|03/02/2022
|ENTRENA
|9
|03/02/2022
|EZCARAY
|16
|03/02/2022
|FUENMAYOR
|17
|03/02/2022
|HARO
|62
|03/02/2022
|LARDERO
|74
|03/02/2022
|LOGROÑO
|964
|03/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|11
|03/02/2022
|NAJERA
|63
|03/02/2022
|NALDA
|1
|03/02/2022
|NAVARRETE
|20
|03/02/2022
|PRADEJON
|19
|03/02/2022
|QUEL
|13
|03/02/2022
|RINCON DE SOTO
|30
|03/02/2022
|SAN ASENSIO
|2
|03/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|55
|03/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|46