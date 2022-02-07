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Bajan los casos activos de coronavirus en Haro (90) y Santo Domingo (50), se mantienen en Nájera (64)

Bajan los casos activos de coronavirus en Haro (90) y Santo Domingo (50), se mantienen en Nájera (64)

Por Radio Haro
7 febrero, 2022
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