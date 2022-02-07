Bajan los casos activos de coronavirus en Haro (90) y Santo Domingo (50), se mantienen en Nájera (64)
|06/02/2022
|AGONCILLO
|5
|06/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|42
|06/02/2022
|ALBERITE
|28
|06/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|8
|06/02/2022
|ALFARO
|87
|06/02/2022
|ARNEDO
|83
|06/02/2022
|AUTOL
|29
|06/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|18
|06/02/2022
|CALAHORRA
|215
|06/02/2022
|CASALARREINA
|5
|06/02/2022
|CENICERO
|9
|06/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|06/02/2022
|ENTRENA
|9
|06/02/2022
|EZCARAY
|9
|06/02/2022
|FUENMAYOR
|21
|06/02/2022
|HARO
|90
|06/02/2022
|LARDERO
|71
|06/02/2022
|LOGROÑO
|1017
|06/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|10
|06/02/2022
|NAJERA
|64
|06/02/2022
|NALDA
|2
|06/02/2022
|NAVARRETE
|24
|06/02/2022
|PRADEJON
|18
|06/02/2022
|QUEL
|3
|06/02/2022
|RINCON DE SOTO
|21
|06/02/2022
|SAN ASENSIO
|3
|06/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|50
|06/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|47