Suben los casos activos de coronavirus a 91 en Haro, a 78 en Nájera y a 60 en Santo Domingo
|07/02/2022
|AGONCILLO
|4
|07/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|40
|07/02/2022
|ALBERITE
|28
|07/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|9
|07/02/2022
|ALFARO
|87
|07/02/2022
|ARNEDO
|93
|07/02/2022
|AUTOL
|28
|07/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|16
|07/02/2022
|CALAHORRA
|212
|07/02/2022
|CASALARREINA
|5
|07/02/2022
|CENICERO
|13
|07/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|07/02/2022
|ENTRENA
|11
|07/02/2022
|EZCARAY
|10
|07/02/2022
|FUENMAYOR
|22
|07/02/2022
|HARO
|91
|07/02/2022
|LARDERO
|75
|07/02/2022
|LOGROÑO
|1060
|07/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|13
|07/02/2022
|NAJERA
|78
|07/02/2022
|NALDA
|3
|07/02/2022
|NAVARRETE
|23
|07/02/2022
|PRADEJON
|17
|07/02/2022
|QUEL
|3
|07/02/2022
|RINCON DE SOTO
|22
|07/02/2022
|SAN ASENSIO
|7
|07/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|60
|07/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|49