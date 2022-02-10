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Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 119, en Santo Domingo de la Calzada a 66 y en Nájera a 76

Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 119, en Santo Domingo de la Calzada a 66 y en Nájera a 76

Por Radio Haro
10 febrero, 2022
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