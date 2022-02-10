Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 119, en Santo Domingo de la Calzada a 66 y en Nájera a 76
|09/02/2022
|AGONCILLO
|4
|09/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|40
|09/02/2022
|ALBERITE
|30
|09/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|09/02/2022
|ALFARO
|98
|09/02/2022
|ARNEDO
|111
|09/02/2022
|AUTOL
|19
|09/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|14
|09/02/2022
|CALAHORRA
|230
|09/02/2022
|CASALARREINA
|6
|09/02/2022
|CENICERO
|13
|09/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|8
|09/02/2022
|ENTRENA
|10
|09/02/2022
|EZCARAY
|12
|09/02/2022
|FUENMAYOR
|15
|09/02/2022
|HARO
|119
|09/02/2022
|LARDERO
|83
|09/02/2022
|LOGROÑO
|1150
|09/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|13
|09/02/2022
|NAJERA
|76
|09/02/2022
|NALDA
|6
|09/02/2022
|NAVARRETE
|25
|09/02/2022
|PRADEJON
|17
|09/02/2022
|QUEL
|5
|09/02/2022
|RINCON DE SOTO
|22
|09/02/2022
|SAN ASENSIO
|10
|09/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|66
|09/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|58