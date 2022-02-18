Suben a 122 los casos activos de coronavirus en Haro, a 83 en Nájera y a 46 en Santo Domingo
|17/02/2022
|AGONCILLO
|8
|17/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|71
|17/02/2022
|ALBERITE
|39
|17/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|10
|17/02/2022
|ALFARO
|60
|17/02/2022
|ARNEDO
|124
|17/02/2022
|AUTOL
|21
|17/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|17/02/2022
|CALAHORRA
|139
|17/02/2022
|CASALARREINA
|4
|17/02/2022
|CENICERO
|6
|17/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|17/02/2022
|ENTRENA
|5
|17/02/2022
|EZCARAY
|4
|17/02/2022
|FUENMAYOR
|12
|17/02/2022
|HARO
|122
|17/02/2022
|LARDERO
|68
|17/02/2022
|LOGROÑO
|927
|17/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|15
|17/02/2022
|NAJERA
|83
|17/02/2022
|NALDA
|6
|17/02/2022
|NAVARRETE
|25
|17/02/2022
|PRADEJON
|5
|17/02/2022
|QUEL
|4
|17/02/2022
|RINCON DE SOTO
|13
|17/02/2022
|SAN ASENSIO
|13
|17/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|46
|17/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|44