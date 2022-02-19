Leve descenso de casos activos de coronavirus en Haro (119), Santo Domingo mantiene los mantiene (46) y Nájera los baja (68)
|18/02/2022
|AGONCILLO
|7
|18/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|73
|18/02/2022
|ALBERITE
|37
|18/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|8
|18/02/2022
|ALFARO
|57
|18/02/2022
|ARNEDO
|114
|18/02/2022
|AUTOL
|19
|18/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|18/02/2022
|CALAHORRA
|114
|18/02/2022
|CASALARREINA
|5
|18/02/2022
|CENICERO
|3
|18/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|18/02/2022
|ENTRENA
|4
|18/02/2022
|EZCARAY
|4
|18/02/2022
|FUENMAYOR
|12
|18/02/2022
|HARO
|119
|18/02/2022
|LARDERO
|71
|18/02/2022
|LOGROÑO
|910
|18/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|16
|18/02/2022
|NAJERA
|68
|18/02/2022
|NALDA
|5
|18/02/2022
|NAVARRETE
|26
|18/02/2022
|PRADEJON
|3
|18/02/2022
|QUEL
|4
|18/02/2022
|RINCON DE SOTO
|11
|18/02/2022
|SAN ASENSIO
|8
|18/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|46
|18/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|39