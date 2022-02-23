Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 84, bajan en Nájera a 37 y en Santo Domingo a 39

Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 84, bajan en Nájera a 37 y en Santo Domingo a 39

Por Radio Haro
23 febrero, 2022
1
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
22/02/2022AGONCILLO0
22/02/2022ALBELDA DE IREGUA56
22/02/2022ALBERITE21
22/02/2022ALDEANUEVA DE EBRO6
22/02/2022ALFARO38
22/02/2022ARNEDO71
22/02/2022AUTOL20
22/02/2022BAÑOS DE RIO TOBIA1
22/02/2022CALAHORRA58
22/02/2022CASALARREINA1
22/02/2022CENICERO3
22/02/2022CERVERA DEL RIO ALHAMA1
22/02/2022ENTRENA4
22/02/2022EZCARAY4
22/02/2022FUENMAYOR9
22/02/2022HARO84
22/02/2022LARDERO59
22/02/2022LOGROÑO681
22/02/2022MURILLO DE RIO LEZA9
22/02/2022NAJERA37
22/02/2022NALDA1
22/02/2022NAVARRETE25
22/02/2022PRADEJON1
22/02/2022QUEL1
22/02/2022RINCON DE SOTO5
22/02/2022SAN ASENSIO8
22/02/2022SANTO DOMINGO DE LA CALZADA39
22/02/2022VILLAMEDIANA DE IREGUA31
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

El pasaporte COVID decae en hospitales y ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible