Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 84, bajan en Nájera a 37 y en Santo Domingo a 39
|22/02/2022
|AGONCILLO
|0
|22/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|56
|22/02/2022
|ALBERITE
|21
|22/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|22/02/2022
|ALFARO
|38
|22/02/2022
|ARNEDO
|71
|22/02/2022
|AUTOL
|20
|22/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|22/02/2022
|CALAHORRA
|58
|22/02/2022
|CASALARREINA
|1
|22/02/2022
|CENICERO
|3
|22/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|22/02/2022
|ENTRENA
|4
|22/02/2022
|EZCARAY
|4
|22/02/2022
|FUENMAYOR
|9
|22/02/2022
|HARO
|84
|22/02/2022
|LARDERO
|59
|22/02/2022
|LOGROÑO
|681
|22/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|9
|22/02/2022
|NAJERA
|37
|22/02/2022
|NALDA
|1
|22/02/2022
|NAVARRETE
|25
|22/02/2022
|PRADEJON
|1
|22/02/2022
|QUEL
|1
|22/02/2022
|RINCON DE SOTO
|5
|22/02/2022
|SAN ASENSIO
|8
|22/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|39
|22/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|31