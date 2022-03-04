Repuntan los casos activos de coronavirus en Haro (67) y Nájera (35), en Santo Domingo se mantienen (24)
|03/03/2022
|AGONCILLO
|0
|03/03/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|51
|03/03/2022
|ALBERITE
|9
|03/03/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|03/03/2022
|ALFARO
|35
|03/03/2022
|ARNEDO
|24
|03/03/2022
|AUTOL
|16
|03/03/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|3
|03/03/2022
|CALAHORRA
|31
|03/03/2022
|CASALARREINA
|3
|03/03/2022
|CENICERO
|3
|03/03/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|03/03/2022
|ENTRENA
|1
|03/03/2022
|EZCARAY
|8
|03/03/2022
|FUENMAYOR
|8
|03/03/2022
|HARO
|67
|03/03/2022
|LARDERO
|53
|03/03/2022
|LOGROÑO
|711
|03/03/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|03/03/2022
|NAJERA
|35
|03/03/2022
|NALDA
|5
|03/03/2022
|NAVARRETE
|24
|03/03/2022
|PRADEJON
|2
|03/03/2022
|QUEL
|4
|03/03/2022
|RINCON DE SOTO
|2
|03/03/2022
|SAN ASENSIO
|4
|03/03/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|24
|03/03/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|38