Sin cambios significativos de coronavirus en La Rioja Alta: Haro 39 casos (uno menos), Nájera 45 (uno más) y Santo Domingo 7 (uno menos)
|11/03/2022
|AGONCILLO
|0
|11/03/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|18
|11/03/2022
|ALBERITE
|1
|11/03/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|11/03/2022
|ALFARO
|24
|11/03/2022
|ARNEDO
|20
|11/03/2022
|AUTOL
|14
|11/03/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|3
|11/03/2022
|CALAHORRA
|103
|11/03/2022
|CASALARREINA
|4
|11/03/2022
|CENICERO
|14
|11/03/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|3
|11/03/2022
|ENTRENA
|4
|11/03/2022
|EZCARAY
|3
|11/03/2022
|FUENMAYOR
|4
|11/03/2022
|HARO
|39
|11/03/2022
|LARDERO
|30
|11/03/2022
|LOGROÑO
|648
|11/03/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|11/03/2022
|NAJERA
|45
|11/03/2022
|NALDA
|7
|11/03/2022
|NAVARRETE
|38
|11/03/2022
|PRADEJON
|3
|11/03/2022
|QUEL
|4
|11/03/2022
|RINCON DE SOTO
|4
|11/03/2022
|SAN ASENSIO
|9
|11/03/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|7
|11/03/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|32