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Sin cambios significativos de coronavirus en La Rioja Alta: Haro 39 casos (uno menos), Nájera 45 (uno más) y Santo Domingo 7 (uno menos)

Sin cambios significativos de coronavirus en La Rioja Alta: Haro 39 casos (uno menos), Nájera 45 (uno más) y Santo Domingo 7 (uno menos)

Por Radio Haro
12 marzo, 2022
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