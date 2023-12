El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge una conferencia sobre retablos a cargo de Jesús Rocandio y un concierto de Claudia Oroz

Será este jueves a las 19:00 horas, de entrada libre hasta completar aforo, organizado por la Asociación Amigos de los Retablos.

“El retablo de las maravillas… fotográficas” es la conferencia y proyección de fotografías que impartirá Jesús Rocandio a partir de las 19:00 horas basada en los retablos: Santiago el Real y las Tablas flamencas de Gillis Coingnet de Logroño; San Miguel, Alfaro; Nuestra Señora la Blanca de Agoncillo; Santa María de Fuenmayor; Nuestra Señora de la Asunción de Briones; Santa María de la Asunción de Sajazarra; Parroquial de la Asunción de Santa Coloma; San Martín de Sorzano; San Martín de Nieva de Cameros; San Andrés de Anguiano; San Andrés de Lagunilla; San Martín de Torrecilla en Cameros; San Cosme y San Damián de Arnedo; Santa María la Mayor de Ezcaray; Santo Tomás de Haro; Santa Ana de Cervera del Río Alhama; San Miguel de Foncea; San Pedro y San Pablo de Ventrosa; Santa María la Real de Nájera; convento de la Piedad de Casalarreina y las Tablas pintadas de San Millán de la Cogolla.

A continuación, tendrá lugar el concierto de Claudia Oroz Ramírez, que ofrecerá, entre otras piezas, este repertorio cantado: Aleluya, Salve Regina, La vida es bella, Moon River, Soñar contigo, Fly me to the moon, Tú serás mi baby, I can’t help falling in love with you y No puedo vivir sin ti.