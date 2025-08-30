Villar de Torre celebra su Festival de la Patata Brava
Un año más, Villar de Torre se prepara para acoger el que ya es uno de los eventos gastronómicos más esperados de La Rioja: el Festival de la Patata Brava, que celebrará su XXVIII edición el domingo 31 de agosto a las 13:00 horas en la plaza del pueblo.
Este festival, organizado por la Asociación Cultural San Juan Bautista y el Ayuntamiento de Villar de Torre, se ha consolidado como un referente culinario en la región y como un preludio muy especial a las fiestas de Acción de Gracias.
Cada vez más jóvenes voluntarios se suman a la asociación y se encargarán de preparar y servir las tradicionales patatas bravas, que se degustarán en platos de barro conmemorativos y acompañadas de un vaso de vino de la zona. En la elaboración de esta edición se emplearán 650 kilos de patatas, 125 de salsa mahonesa y 84 de tomate, todo ello acompañado de música y un ambiente festivo para disfrutar en familia o con amigos.
Cristina del Pozo, miembro de la Asociación, destaca que “cada año nos emociona ver cómo Villar de Torre se llena de visitantes y vecinos que vienen a compartir esta tradición tan nuestra. Queremos invitar a todos a disfrutar de un día inolvidable en torno a la gastronomía y la buena compañía”.
De este modo, Villar de Torre rinde homenaje a la patata, un producto ligado históricamente al desarrollo económico y gastronómico de la comarca, en plena campaña de recolección que este año se espera de excelente calidad.
El festival cuenta con el patrocinio de Almacenes Rubio SA y la colaboración de empresas y entidades locales que sin ellos no sería posible la celebración como Albañilería Matute, Agrinovix SL, Bodegas David Moreno, Extremeniana, Ultramarinos Charo, Peñaclara y Pimiento Sierra de la Demanda.