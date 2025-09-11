AUDIO | Los `picaos´ vuelven el domingo a San Vicente con motivo de la Cruz de Septiembre

El Ayuntamiento sonserrano informa de que “el 14 de septiembre tiene lugar la celebración religiosa de la Exaltación de la Cruz, si el día 14 es domingo se celebra ese día, y si no cae en domingo se celebra el domingo siguiente. A partir de las 18:00 horas comenzará la procesión del Vía Crucis en la que los Picaos realizarán su disciplina.

Esta festividad es muy representativa en San Vicente de la Sonsierra, ya que es una de las cuatro fechas en la que los picaos realizan su disciplina: Jueves Santo, Viernes Santo, Cruz de Mayo y Cruz de Septiembre.

La procesión se inicia en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor y continúa su recorrido hasta el Monte Calvario, volviendo de nuevo al punto de inicio”.