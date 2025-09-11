Pausada hasta el lunes la venta online de las entradas para la Cata del Barrio de la Estación

En un comunicado, desde la Asociación del Barrio de la Estación, piden “disculpas por las molestias ocasionadas a raíz de la incidencia, acontecida en el proceso de venta de entradas para el evento La Cata del Barrio de la Estación del próximo 13 de junio de 2026”.

El gran volumen de compras que recibió la plataforma de venta desde el minuto 1, “desbordando por completo las expectativas, hizo que ralentizara su proceso y causara cierta incertidumbre en los usuarios al no recibir estos, automáticamente en sus correos, las entradas adquiridas”. Por esta razón, pausaron temporalmente la venta de entradas, para proceder a solventar el problema.

Se están enviando las entradas adquiridas correctamente “y gestionando individualmente cada incidencia y cualquier tipo de duplicidad de cargo que se pudiera haber dado para realizar su reembolso. Lamentablemente no todos los usuarios que accedieron a la plataforma pudieron completar el proceso de compra, con la consiguiente frustración que compartimos y esperamos no reste interés en el evento.

Estamos respondiendo a cada una de las llamadas, emails y mensajes de los usuarios para trasladarles tranquilidad y confianza. Agradecemos mucho su comprensión y las palabras de ánimo que muchos de ustedes nos han dedicado durante estas horas.

Con el fin de establecer un sistema que garantice el correcto funcionamiento de la plataforma reactivaremos la venta a partir del lunes 15 de septiembre. Informaremos puntualmente de su apertura en nuestras redes sociales”, concluyen.